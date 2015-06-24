Последние новости
- 2015-06-24
Дождались!Еще в феврале «БП» сообщал, что в области сменится прокурор. И вот наконец-то новый прокурор Александр Войтович был представлен своим брянским коллегам.
- 2015-06-24
Память в гранитеНа доме № 70 на проспекте Ленина вывешена мемориальная доска в честь Почетного гражданина города Брянска Николая Старостина.
- 2015-06-24
Даёшь, молодежь!27 июня на бульваре Гагарина в Брянске пройдет Молодежный фестиваль уличной культуры «Lifestreet».
- Губернские вести
- Официально
- 0На очередном заседании комитета горсовета по муниципальной собственности и сфере обслуживания одним из ключевых стал вопрос о недоимке в 10 миллионов 861 тысячу рублей, которая возникла в казне из-за недобросовестных арендаторов.
- 0В минувший понедельник, как снег на голову, свалилась весть о добровольном уходе с должности замгубернатора И.Кузьминой.
- 0Общественность Брянщины обсуждает информацию, размещенную в журнале «Форбс» о богатейших губернаторах России. Врио губернатора нашей области А.Богомаз в списке богатеев второй с совокупным доходом семьи в 698,7 млн. рублей. Причем сам А.Богомаз за 2014 год заработал лишь 3,3 млн. рублей, а вот супруга в 212 раз! больше мужа — 695,4 млн. рублей.
- Политика
- 0Мы все когда-то становимся бывшими. А становясь ими, часто оцениваем прошлое под иным, более объективным что ли углом и без поправки на еще совсем недавно так стеснявшие обстоятельства. И такие почти незамутненные оценки, суждения, взгляды имеют совсем иную цену.
- 0Ах, декларации, декларации... Ежегодно по весне вы будоражите умы бедного российского люда размахом чиновничьего благоденствия, таинственностью стремительного прирастания личного богатства власть имущих.
- 0В региональных политических и околополитических кругах до сих пор продолжают анализироваться итоги беспрецедентного по уровню мошенничества предварительного голосования, организованного единороссами по определению кандидатуры от партии власти на сентябрьские выборы губернатора области.
- Общество
- 0Благодаря оперативно-профилактическому мероприятию «Браконьер» выявлено 344 административных правонарушения в сфере экологии и природопользования.
- 0Парк в Фокинском районе менять свое название не будет, поскольку вся его история тесно связана с железной дорогой. Железнодорожники готовы способствовать развитию парка.
- 0В ЦФО Брянщина по зарплатам медицинских работников за первый квартал оказалась на 14-м месте из 17.
- Культура
- 0Столичные издатели намерены выпустить книгу о партизанском движении. Несколько страниц будет посвящено и брянским партизанам.
- 0Для жителей поселка Белые Берега очень дорого имя Николая Ивановича Родичева. Это был необыкновенно талантливый человек, с широкой по-русски душой. Наша библиотека проводит большую работу по пропаганде литературного наследия наших знаменитых земляков, одним из которых и является Н.Родичев.
- 031 мая, в рамках праздника «Парад колясок и не только…», посвященного Году литературы в России, на Кургане Бессмертия был развернут необычный «Библиогородок», где «домами» служили 11 информационных площадок детских библиотек Брянска. Все желающие могли пройтись по «читающему бульвару» и заглянуть в каждый уголок.
- Заботы крестьянские
- 0Издревле на Руси земледельцы подводили итог многомесячной работы к Михайлову дню. Именно 21 ноября работники сельскохозяйственной сферы Карачевского района отметили свой профессиональный праздник.
- 0Состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
- 0прошёл в Карачевском районе
- Живая вода
- 0В ноябре 2014 года студенты Брянского областного колледжа музыкального и изобразительного искусства посетили город Гомель в республике Беларусь. Именно в эти дни на героической белорусской земле проходили торжества, посвящённые освобождению белорусского народа от немецко-фашистских захватчиков.
- 0В соответствии с межгосударственным договором 2 апреля ежегодно отмечается День единения народов Белоруссии и России. Проведение в этот день торжественных мероприятий стало хорошим продолжением традиции взаимодействия Брянской, Гомельской и Могилевской областей по сохранению и дальнейшему развитию славянской культуры.
- 0Ярким событием в литературной жизни белорусско-российско-украинского приграничья можно назвать выход в свет в Минске в издательстве «Харвест» исторического романа «Люб Киевич» гомельчанина, члена Союза писателей Беларуси Александра Олейника. Автор посвятил его родному Полесью, белорусско-украинской дружбе в веках и своим родителям, гомельчанке и любечанину.
- Происшествия
- 0Теперь уже бывший сотрудник комитета по управлению имуществом Брянского района Станислав Коновалов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.
- 0Трагедия произошла в понедельник, 23 марта, в детском саду «Машенька» в Фокинском районе областного центра, на улице Челюскинцев.
- 0В 2014 году на железнодорожных переездах Московской железной дороги по вине водителей автомобильного транспорта произошло 37 дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских, пригородных и грузовых поездов. Не стал исключением в этой печальной статистике и Брянский регион.
Коротко о главном
Не женское дело?По данным областной статистики, представительницы прекрасного пола в регионе до сих пор зарабатывают меньше мужчин. По всем видам экономической деятельности заработная плата женщин ниже на 37 процентов. Однако это не останавливает милых дам на пути освоения нетипичных для них профессий.2402
«Колхозник» скромностью не страдаетУ многих еще свежи в памяти телевизионные сюжеты и публикации в местных газетах о диковинных фермерских автоматах, размещенных в престижных местах областного центра. Молоко — прямо из-под коровы, чуть ли не парное, ни какое там бадяжное с молокозавода, а цельное! Бери кружку, бросай монетку и наслаждайся!2401
Любовь посреди войныЗа плечами — погубленная молодость, война, разруха, голод, холод. В памяти — слезы, крики, стоны, боль. Вот и все «богатство», которое оставила война, унесшая людские жизни. Уходили тысячи, возвращались сотни, остались единицы...2400