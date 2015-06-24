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Все, что делает нашу жизнь комфортной, в свое время было просто идеей изобретателя. Именно он доводит замысел до конкретного изделия. Эдисон в свое время сказал: «Гений — это 1 процент вдохновения и 99 — пота». Это тяжелый ежедневный труд, который общество должно ценить.